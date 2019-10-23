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«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;
Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

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