«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;

Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;

Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.