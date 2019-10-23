Гулявцев: никто в «Амуре» не выходил на прогулку, все пахали

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (2:1).
«Хороший матч, с изобилием моментов. У нас в первом периоде было достаточно моментов, чтобы забивать, но на последнем рубеже у соперника хорошо играл вратарь. По большому счету, говорить много не стоит. Команды показали хороший и боевой хоккей. Могу отметить своих ребят – никто на прогулку не выходил. Вышли работать, пахать, так как у нас заключительная игра перед перерывом. Болельщики долго не увидят нас – мы уезжаем в поездку. Хотели закончить матч победой и поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают нас. Почти полный дворец – ребятам приятно играть. Думаю, сейчас мы их поменьше разочаровываем», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».
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