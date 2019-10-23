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«Локомотив» отправил в ВХЛ защитника Максима Афанасьева

«Локомотив» отправил в ВХЛ защитника Максима Афанасьева
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» отправил в фарм-клуб защитника Максима Афанасьева, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников». 21-летний хоккеист будет защищать в Высшей хоккейной лиге цвета воронежского «Бурана».

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Афанасьев принял участие в девяти матчах, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-3" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 10 минут за матч.

В прошлом регулярном чемпионате Афанасьев входил в основную обойму «Локомотива», проведя 43 матча за основную команду и набрав 9 (1+8) баллов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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