Артём Анисимов выбыл из строя на одну-две недели
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Артём Анисимов выбыл из строя на одну-две недели из-за травмы нижней части тела, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес.
В нынешнем сезоне 31-летний Анисимов провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-6». До переезда в столицу Канады он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». 31-летний Анисимов в прошлом регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени.
Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.
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