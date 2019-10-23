Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Артём Анисимов выбыл из строя на одну-две недели из-за травмы нижней части тела, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес.



В нынешнем сезоне 31-летний Анисимов провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-6». До переезда в столицу Канады он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». 31-летний Анисимов в прошлом регулярном чемпионате принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 37 (15+22) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени.



Контракт Анисимова с годовой зарплатой $ 4,55 млн будет действовать ещё два сезона.