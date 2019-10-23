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«Динамо» Р — «Трактор»: в воротах хозяев сыграет Салак

«Динамо» Р — «Трактор»: в воротах хозяев сыграет Салак
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Риге состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Динамо» (Рига):

Салак (Третьяк);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;
Балинскис, Трасташенков, Маренис — Батня — Гиллис.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Гришаков — Малыхин — Шолохов;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Бородкин, Тертышный — Тридчиков — Коньков.

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