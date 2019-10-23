«Динамо» Р — «Трактор»: в воротах хозяев сыграет Салак

Стали известны составы рижского «Динамо» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Риге состоится сегодня, 23 октября, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Динамо» (Рига):



Салак (Третьяк);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;

Балинскис, Трасташенков, Маренис — Батня — Гиллис.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Калинин — Сергиенко, Гришаков — Малыхин — Шолохов;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Бородкин, Тертышный — Тридчиков — Коньков.