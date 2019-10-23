Главный арбитр КХЛ: желаем нашим судьям на ЧМ-2020 отработать матч за бронзу

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов прокомментировал включение 14 арбитров КХЛ в расширенный список к чемпионату мира 2020 года.
«У нас самое большое представительство арбитров в расширенном списке на чемпионат мира 2020 года. Это говорит о нашем уровне судейства и признании его на международной арене. У нас появляется новая волна арбитров, которые уже стучатся наверх. Очень рады за ребят, которые будут работать на молодёжном чемпионате мира. Как и прежде, желаем всем отсудить матч за третье место, так как в финале надеемся на игру сборной России», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
В список попали главные арбитры Андрис Ансонс, Мартин Франё, Роман Гофман, Ян Хрибик, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Юрий Оскирко, Евгений Ромасько, Максим Сидоренко и лайнсмены Дмитрий Голяк, Глеб Лазарев, Никита Шалагин, Дмитрий Шишло, Евгений Юдин.
- 23 октября 2019
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