«Металлург» — «Ак Барс»: Ткачёва унесли на носилках после столкновения

В третьем периоде матча магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» повреждение получил нападающий команды гостей Владимир Ткачёв. Форвард не смог подняться после игрового столкновения с хоккеистом «Металлурга» Егором Коробкиным. Ткачёв покинул лёд на носилках.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;

Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.