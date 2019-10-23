«Металлург» — «Ак Барс»: Ткачёва унесли на носилках после столкновения

В третьем периоде матча магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» повреждение получил нападающий команды гостей Владимир Ткачёв. Форвард не смог подняться после игрового столкновения с хоккеистом «Металлурга» Егором Коробкиным. Ткачёв покинул лёд на носилках.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Минулин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Зайцев, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко;
Журавлёв, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
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