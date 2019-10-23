Квартальнов: Ткачёв пришёл в себя, идёт медобследование

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», проигранного с минимальным счётом — 0:1 Б, и прокомментировал травму нападающего Владимира Ткачёва.



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«Хорошая, живая игра, сегодня — большая похвала вратарям обеих команд: Билялов и Кошечкин сыграли хорошо, держали нить в игре команд. По буллитам нам не повезло.



Что известно по ситуации с Ткачёвым? Известно, что он пришёл в себя, больше ничего. Идёт медобследование.



Билялов сыграл в воротах по договорённости? У нас свой план, да», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.