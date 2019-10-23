Коробкин: извинюсь перед Ткачёвым, я не хотел так играть

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин подвёл итоги выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:0 Б).



«Тяжёлая игра, конечно. Игра вратарей сегодня была сильная, оба вратаря отстояли на ноль, буллиты всё решили. Конечно, очень радует, что второй матч подряд мы играем на ноль, да и третья победа подряд. Надо продолжать в том же духе. Нужно ещё улучшать свою игру, чтобы не доводить до буллитов, а завершать матч в основное время. Готовимся к выезду.



Силовая борьба — это, конечно, хорошо, но неудачно там получилось, игрок травму получил. Даже не знаю, что сказать. Пойду извинюсь сейчас, если увижу его, всё ли с ним нормально, как дела. Конечно, я не хотел так играть. Вышел на смену, хотел перехватить шайбу, мы не видели друг друга и столкнулись. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.