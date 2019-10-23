Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коробкин: извинюсь перед Ткачёвым, я не хотел так играть

Коробкин: извинюсь перед Ткачёвым, я не хотел так играть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин подвёл итоги выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (1:0 Б).

«Тяжёлая игра, конечно. Игра вратарей сегодня была сильная, оба вратаря отстояли на ноль, буллиты всё решили. Конечно, очень радует, что второй матч подряд мы играем на ноль, да и третья победа подряд. Надо продолжать в том же духе. Нужно ещё улучшать свою игру, чтобы не доводить до буллитов, а завершать матч в основное время. Готовимся к выезду.

Силовая борьба — это, конечно, хорошо, но неудачно там получилось, игрок травму получил. Даже не знаю, что сказать. Пойду извинюсь сейчас, если увижу его, всё ли с ним нормально, как дела. Конечно, я не хотел так играть. Вышел на смену, хотел перехватить шайбу, мы не видели друг друга и столкнулись. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Жуткая травма в «Ак Барсе». Ткачёв лежал без движения и уехал на носилках
Результаты матча с «Магниткой» отошли на второй план.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019