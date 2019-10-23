Здоровью Ткачёва ничто не угрожает, он останется в больнице Магнитогорска

Казанский «Ак Барс» рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачёва, получившего травму в третьем периоде встречи с магнитогорским «Металлургом» (0:1 Б). Напомним, в третьем периоде форвард столкнулся с игроком «Металлурга» Егором Коробкиным, после чего не сумел подняться со льда. Ткачёва пришлось увозить со льда на носилках, после чего он сразу был отправлен в больницу.



«Владимир Ткачёв в сознании, его здоровью ничто не угрожает. Нападающий останется в больнице Магнитогорска, где завтра утром пройдёт дополнительное обследование. Здоровья Вове и скорейшего выздоровления», — написал «Ак Барс» в своём официальном «твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.