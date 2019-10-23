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«Трактор» проиграл рижскому «Динамо», поражение стало пятым в шести матчах

«Трактор» проиграл рижскому «Динамо», поражение стало пятым в шести матчах
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Для подопечных Гиртса Анкипанса эта победа стала третьей в последних пяти матчах.«Трактор» выиграл лишь один матч из шести последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Почти сразу после перерыва команда хозяев открыла счёт, удачным броском отметился нападающий Лаурис Дарзиньш. На 53-й минуте «Динамо» упрочило преимущество — заброшенную шайбу в актив записал форвард Гинтс Мейя, и этот гол стал заключительным во встрече. Сухой матч оформил вратарь рижан Александр Салак.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Дарзиньш (Макмиллан) – 22:55' (5x5)   2:0 Мейя (Мамчицс) – 52:09' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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