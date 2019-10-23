«Трактор» проиграл рижскому «Динамо», поражение стало пятым в шести матчах

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Для подопечных Гиртса Анкипанса эта победа стала третьей в последних пяти матчах.«Трактор» выиграл лишь один матч из шести последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Почти сразу после перерыва команда хозяев открыла счёт, удачным броском отметился нападающий Лаурис Дарзиньш. На 53-й минуте «Динамо» упрочило преимущество — заброшенную шайбу в актив записал форвард Гинтс Мейя, и этот гол стал заключительным во встрече. Сухой матч оформил вратарь рижан Александр Салак.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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