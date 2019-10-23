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Рантанен избежал серьёзной травмы после попадания конька в трещину на льду

Рантанен избежал серьёзной травмы после попадания конька в трещину на льду
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Микко Рантанен избежал серьёзной травмы в результате игрового эпизода, произошедшего во встрече с «Сент-Луис Блюз» (1:3), информирует Coloradohockeynow. Сообщается, что форвард пропустит не меньше недели, но не попадёт в лазарет на более длительный срок.

Напомним, в момент борьбы за шайбу конёк финского нападающего попал в трещину во льду, нога игрока изогнулась, и он рухнул на площадку. После этого Рантанен не смог продолжить игру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

В матче с «Блюз» на счету финна была результативная передача. Всего в 9 матчах регулярного чемпионата Рантанен набрал 13 (5+8) очков.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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Лидер «Сент-Луиса» набрал три очка и вышел на девятое место в списке бомбардиров за всю историю «Блюз».
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