Завгородний, Хованов и ещё пять игроков усилят сборную России на Суперсерии
Несколько игроков из североамериканских лиг усилят молодёжную сборную России во время Суперсерии, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Петер Харлинг.
Сообщается, что в матчах со сборной сборной лиги QMJHL за молодёжную сборную России выступят форвард системы «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний, нападающий системы «Флориды Пантерз» Егор Соколов, форвард системы «Миннесоты Уайлд» Александр Хованов и нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Никита Александров.
В матчах со сборной лиги QMHL российскую команду усилят нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Охотюк.
В матчах со сборной WHL за молодёжную сборную России сыграет защитник системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замула.
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Североамериканская пресса удивлена. Не поражением своей сборной, а наглостью российской «молодёжки».
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