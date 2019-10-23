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Завгородний, Хованов и ещё пять игроков усилят сборную России на Суперсерии

Завгородний, Хованов и ещё пять игроков усилят сборную России на Суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Несколько игроков из североамериканских лиг усилят молодёжную сборную России во время Суперсерии, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Петер Харлинг.

Сообщается, что в матчах со сборной сборной лиги QMJHL за молодёжную сборную России выступят форвард системы «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний, нападающий системы «Флориды Пантерз» Егор Соколов, форвард системы «Миннесоты Уайлд» Александр Хованов и нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Никита Александров.

В матчах со сборной лиги QMHL российскую команду усилят нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Охотюк.

В матчах со сборной WHL за молодёжную сборную России сыграет защитник системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замула.

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