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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

23 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» обыграл «Сочи» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Голубев (Лазарев, Язьков) – 14:17' (5x5)   2:0 Корягин (Зогорна, Зогорна) – 46:12' (5x5)   2:1 Шмелёв (Александров, Точицкий) – 57:37' (5x5)

«Адмирал» проиграл московскому «Динамо» — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Афиногенов (Чайковски, Хиетанен) – 05:05' (5x5)   0:2 Бойков (Полыгалов) – 32:14' (5x5)   0:3 Яшкин (Тарасов, Зайцев) – 38:13' (5x5)   0:4 Яшкин (Шипачёв) – 40:32' (5x5)   1:4 Коннов (Лалонд, Стрельцов) – 52:16' (5x5)

«Металлург» одолел «Ак Барс» — 1:0 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Козун – 65:00' (ПБ)

Рижское «Динамо» победило «Трактор» — 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Дарзиньш (Макмиллан) – 22:55' (5x5)   2:0 Мейя (Мамчицс) – 52:09' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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