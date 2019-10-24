Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

23 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» обыграл «Сочи» — 2:1.
«Адмирал» проиграл московскому «Динамо» — 1:4.
«Металлург» одолел «Ак Барс» — 1:0 Б.
Рижское «Динамо» победило «Трактор» — 2:0.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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