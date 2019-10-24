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«Оттава» прервала серию поражений, обыграв «Детройт»

«Оттава» прервала серию поражений, обыграв «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений. «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла за результативность набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2). Голкипер «Сенаторз» Андерс Нильссон отразил 34 броска из 36.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Защитник Никита Зайцев очков не набрал. У форварда «Детройта» Евгения Свечникова «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Тирни (Райан, Шабо) – 06:16' (5x5)   1:1 Хельм (Абделкейдер, де ла Роуз) – 20:45' (5x5)   1:2 Бертуцци (Немет, Гронек) – 22:25' (5x5)   2:2 Боровецки (Пол, Браун) – 23:15' (5x5)   3:2 Пажо – 25:27' (4x5)   4:2 Дюклер (Шабо, Тирни) – 37:09' (5x5)   5:2 Дюклер (Наместников) – 58:12' (en)
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