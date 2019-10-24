«Оттава» прервала серию поражений, обыграв «Детройт»

«Оттава Сенаторз» победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений. «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла за результативность набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2). Голкипер «Сенаторз» Андерс Нильссон отразил 34 броска из 36.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Защитник Никита Зайцев очков не набрал. У форварда «Детройта» Евгения Свечникова «-1».