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37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Кучерова 1 очко

37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Кучерова 1 очко
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд, нанёс 5 бросков в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Киллорн (Кучеров, Сергачёв) – 09:46' (5x5)   1:1 Танев – 25:06' (5x5)   1:2 Гюнцель (Кросби, Симон) – 39:01' (5x5)   2:2 Пакетт (Макдона, Витковски) – 47:07' (5x5)   3:2 Хедман (Стэмкос) – 59:03' (5x4)
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