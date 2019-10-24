37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Кучерова 1 очко

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд, нанёс 5 бросков в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Михаил Сергачёв набрал 1 (0+1) очко.