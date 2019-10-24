Форвард «Питтсбурга» Танев забил эффектный гол в ворота Василевского

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Автором одной из шайб в составе «Питтсбурга» стал Брэндон Танев. Канадский форвард сделал всё самостоятельно. Первый бросок Брэндона прошёл мимо створа ворот, Танев сам подобрал шайбу, прокатился за воротами, после чего выкатился на пятак «Тампы» и броском с неудобной руки пробил Андрея Василевского.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet

Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.