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Результаты матчей НХЛ за 23 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 23 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

23 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:2. «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений. «Ред Уингс» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9:27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Тирни (Райан, Шабо) – 06:16' (5x5)   1:1 Хельм (Абделкейдер, де ла Роуз) – 20:45' (5x5)   1:2 Бертуцци (Немет, Гронек) – 22:25' (5x5)   2:2 Боровецки (Пол, Браун) – 23:15' (5x5)   3:2 Пажо – 25:27' (4x5)   4:2 Дюклер (Шабо, Тирни) – 37:09' (5x5)   5:2 Дюклер (Наместников) – 58:12' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2. Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Киллорн (Кучеров, Сергачёв) – 09:46' (5x5)   1:1 Танев – 25:06' (5x5)   1:2 Гюнцель (Кросби, Симон) – 39:01' (5x5)   2:2 Пакетт (Макдона, Витковски) – 47:07' (5x5)   3:2 Хедман (Стэмкос) – 59:03' (5x4)
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