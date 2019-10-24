Результаты матчей НХЛ за 23 октября 2019 года

23 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:2. «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений. «Ред Уингс» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9:27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2. Главным героем встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Виктор Хедман. Голами в составе победителей также отметились Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.
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