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Кучеров продлил безголевую серию в сезоне до пяти матчей

Кучеров продлил безголевую серию в сезоне до пяти матчей
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу. Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, при этом продлив безголевую серию до пяти матчей. Игровое время Кучерова составило 17.29 (4.31 – в большинстве). Нападающий нанёс пять бросков, завершив матч с показателем полезности «+1».

Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/20

Кучеров в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в девяти матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем российский форвард проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.

Никита Кучеров тренируется в третьем звене «Тампа-Бэй»
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