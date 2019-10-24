Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 23 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах дня приняли участие шесть российских хоккеистов.
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу. Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, при этом продлив безголевую серию до пяти матчей. Игровое время Кучерова составило 17.29 (4.31 – в большинстве). Нападающий нанёс пять бросков, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков, совершив невероятный сейв на последней секунде матча.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|37 из 39
|94,9
|3:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|+3
|0
|1
|3
|0
|0%
|20.29
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|17.29
|Е. Свечников (н)
|«Детройт»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|-
|12.16
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|4
|0
|1
|-
|18.11
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|2
|3
|1
|1
|-
|24.59
Василевский невероятным образом поймал шайбу на последней секунде матча. Видео
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