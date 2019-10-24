Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 23 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах дня приняли участие шесть российских хоккеистов.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу. Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, при этом продлив безголевую серию до пяти матчей. Игровое время Кучерова составило 17.29 (4.31 – в большинстве). Нападающий нанёс пять бросков, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков, совершив невероятный сейв на последней секунде матча.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 37 из 39 94,9 3:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Наместников (н) «Оттава» 0+1 +3 0 1 3 0 0% 20.29 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +1 0 5 0 0 - 17.29 Е. Свечников (н) «Детройт» 0+0 -1 0 2 2 1 - 12.16 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 4 0 1 - 18.11 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 +1 2 3 1 1 - 24.59