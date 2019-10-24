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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 23 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 23 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах дня приняли участие шесть российских хоккеистов.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу. Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в сезоне, при этом продлив безголевую серию до пяти матчей. Игровое время Кучерова составило 17.29 (4.31 – в большинстве). Нападающий нанёс пять бросков, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков, совершив невероятный сейв на последней секунде матча.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»37 из 3994,93:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Оттава»0+1+301300%20.29
Кучеров (н)«Тампа»0+1+10500-17.29
Е. Свечников (н)«Детройт»0+0-10221-12.16
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10401-18.11
Зайцев (з)«Оттава»0+0+12311-24.59
Василевский невероятным образом поймал шайбу на последней секунде матча. Видео
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