Брукс — о жёсткой драке в АХЛ: как цивилизованное общество позволяет подобное?

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс раскритиковал драку, недавно произошедшую в Американской хоккейной лиге и сильно понравившуюся болельщикам.

В матче регулярного чемпионата между «Стоктон Хит» и «Бейскерсфилд Кондорс» подрались Мартин Поспишил и Колби Кейв: последний выиграл нокаутом, а Поспишил в результате удара потерял сознание и не помнил, что с ним происходило.

«Какое цивилизованное общество позволяет подобные вещи? Какой ещё вид спорта продаёт подобное и получает от этого прибыль? На носу уже 2020 год. Уже достаточно такого, довольно», — отметил Брукс в «Твиттере».

После драки оба тафгая мило пообщались в социальных сетях. Кейв вежливо поинтересовался состоянием здоровья Поспишила, который ответил, что бой был хорошим, вот только он ничего не помнит.