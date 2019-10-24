Брукс — о жёсткой драке в АХЛ: как цивилизованное общество позволяет подобное?

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс раскритиковал драку, недавно произошедшую в Американской хоккейной лиге и сильно понравившуюся болельщикам.
В матче регулярного чемпионата между «Стоктон Хит» и «Бейскерсфилд Кондорс» подрались Мартин Поспишил и Колби Кейв: последний выиграл нокаутом, а Поспишил в результате удара потерял сознание и не помнил, что с ним происходило.
«Какое цивилизованное общество позволяет подобные вещи? Какой ещё вид спорта продаёт подобное и получает от этого прибыль? На носу уже 2020 год. Уже достаточно такого, довольно», — отметил Брукс в «Твиттере».
После драки оба тафгая мило пообщались в социальных сетях. Кейв вежливо поинтересовался состоянием здоровья Поспишила, который ответил, что бой был хорошим, вот только он ничего не помнит.
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