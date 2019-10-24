Нападающий «Детройта» Атанасиу умудрился не попасть в пустые ворота «Оттавы»

«Оттава Сенаторз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «сенаторы» прервали серию из четырёх поражений.

Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2). Голкипер «Сенаторз» Андерс Нильссон отразил 34 броска из 36. Нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу отметился удивительным промахом. Канадский форвард из убойной позиции не смог завести шайбу в пустой угол ворот «Сенаторз», когда голкипер был уже отыгран.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Райана Ханы.

«Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9:27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.