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Карандин: лицо судьи КХЛ — властное, раздражительное. Копия главного арбитра

Карандин: лицо судьи КХЛ — властное, раздражительное. Копия главного арбитра
Хоккей / КХЛ 0

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о состоянии дел в современном российском судействе.

«В Хабаровске арбитры прихватили хозяев удалениями с первых минут, в Новосибирске примерно в те же часы мы вообще увидели безобразное судейство, когда судьи постоянно меняли свои решения, по сути, провоцируя тренеров и в итоге затянув игру до трёх часов. Были ли эти горе-судьи наказаны, в том числе штрафами? Не знаю. Поэтому не готов оценивать и наказания их оппонентов.

Год назад весь судейский корпус КХЛ подрывался на ровном месте с видеопросмотрами голов после рикошетов. Сейчас эта нелепица, придуманная именно руководством нашего корпуса внутри страны, убрана.

Но главная проблема прежняя: отсутствует понимание того, что арбитры всего лишь обслуживающий персонал. При всей моей любви к нашей профессии не арбитры герои на арене, а игроки и тренеры. Вот этого понимания, этой школы у нас нет. Отсюда все ошибки и эксцессы, в том числе с тренерами.

Честно вам скажу, могу выделить в КХЛ трёх-четырёх арбитров правильной культуры и тонкого ощущения профессии, наблюдать за которыми — профессиональное удовольствие. Все остальные десятки и сотни на одно лицо — властное, угрюмое, раздражительное. Вы уж извините, но в каждом из них узнаю копию нашего главного арбитра, который, видимо, и определяет судейский стиль», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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