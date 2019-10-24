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Скудра: бросили 34 раза по воротам и ноль голов. Это большая проблема «Трактора»

Скудра: бросили 34 раза по воротам и ноль голов. Это большая проблема «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (0:2).

«Бросили 34 раза по воротам против 20 и ноль голов — для нас это большая проблема. Провели больше времени в атаке, и у нас каждый матч почти такой. Нам надо забивать голы, у нас нет ничего другого. Я говорю одно и то же: если мы в Ярославле забили два и выиграли 2:1, то на этот раз просто не смогли это сделать», — сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Почти сразу после перерыва команда хозяев открыла счёт, удачным броском отметился нападающий Лаурис Дарзиньш. На 53-й минуте «Динамо» упрочило преимущество — заброшенную шайбу в актив записал форвард Гинтс Мейя, и этот гол стал заключительным во встрече. Сухой матч оформил вратарь рижан Александр Салак.

«Трактор» проиграл рижскому «Динамо», поражение стало пятым в шести матчах
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