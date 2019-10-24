Диц: люблю слушать русскую музыку. Отлично помогает мне учить язык

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился ожиданиями от матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» и «Ак Барсом», а также рассказал, что учить русский язык ему помогает музыка.

«Это два топ-клуба, но для нас сейчас важнее сфокусироваться на нашей игре. Когда мы играем в командный хоккей и реализуем свои моменты, зачастую получаем нужный нам результат.

Роль капитана команды? В нашей команде достаточно лидеров, которые отлично справляются с поддержанием атмосферы внутри команды. Я думаю, здесь очень важно быть на одной волне с тренерским штабом, и тогда проблем в команде не будет.

Ох, да, я люблю слушать русскую музыку! Это отлично помогает мне учить язык. Какие группы я слушаю чаще всего? Мне нравится «Блэк Стар Мафия». Например, я знаю песню «Холостяк», это как раз она сейчас и играет», — цитирует Дица puckfans.at.