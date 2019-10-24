Василевский — о сейве: момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) прокомментировал невероятный сейв в концовке встречи.
Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца третьего периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» невероятным образом поймал её на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.
«Ожидание того стоило. Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а соперник попал в мою ловушку. Это был момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает. Впрочем, не каждый раз», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.
- 24 октября 2019
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:15
-
06:11
-
06:03
-
05:56
-
05:26
-
00:00
- 23 октября 2019
-
23:40
-
23:19
-
23:00
-
22:47
-
22:16
-
21:58
-
21:37
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:32