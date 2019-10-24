Василевский — о сейве: момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) прокомментировал невероятный сейв в концовке встречи.



Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца третьего периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» невероятным образом поймал её на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.



«Ожидание того стоило. Была большая суматоха, я просто пытался прикрыть ворота, а соперник попал в мою ловушку. Это был момент из разряда «никогда не сдавайся». Иногда работает. Впрочем, не каждый раз», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

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