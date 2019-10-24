Ткачёв выписан из больницы, у него не выявлено серьёзных проблем со здоровьем

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв выписан из больницы в Магнитогорске, сообщает официальный сайт казанского клуба.



Игрок прошёл дополнительно медицинское обследование, которое не выявило серьёзных проблем со здоровьем. 24 октября хоккеист отправится в Казань.



В третьем периоде матча с «Металлургом» (0:1 Б) форвард столкнулся с игроком «Магнитки» Егором Коробкиным, после чего не сумел подняться со льда. Ткачёва пришлось увозить со льда на носилках, после чего он сразу был отправлен в больницу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач при показателе полезности «+10».