Ткачёв выписан из больницы, у него не выявлено серьёзных проблем со здоровьем

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв выписан из больницы в Магнитогорске, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Игрок прошёл дополнительно медицинское обследование, которое не выявило серьёзных проблем со здоровьем. 24 октября хоккеист отправится в Казань.
В третьем периоде матча с «Металлургом» (0:1 Б) форвард столкнулся с игроком «Магнитки» Егором Коробкиным, после чего не сумел подняться со льда. Ткачёва пришлось увозить со льда на носилках, после чего он сразу был отправлен в больницу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач при показателе полезности «+10».
- 24 октября 2019
-
12:33
-
12:12
-
11:51
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:15
-
06:11
-
06:03
-
05:56
-
05:26
-
00:00
- 23 октября 2019
-
23:40
-
23:19
-
23:00
-
22:47
-
22:16
-
21:58
-
21:37