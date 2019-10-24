Бадюков: сейчас появляется та «Магнитка», которую мы привыкли видеть

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков высоко оценил игру «Металлурга» в матче с «Ак Барсом» (1:0 Б).



«Раз «Магнитка» впервые в сезоне одержала три победы подряд, значит она, а также главный тренер Илья Воробьёв находятся на правильном пути. Сейчас у команды отсутствуют О`Делл, который ногу сломал, а также Галузин. Отметил бы приобретение Нестрашила. Самое главное, что магнитогорцы перестали пропускать те голы в обороне, которые мешали им добиваться этого результата. Нулевая ничья в основное время с «Ак Барсом» — достаточно мощной командой — показала, что при правильной игре и надёжных действиях Кошечкина появляется та «Магнитка», которую мы привыкли видеть», — сказал Бадюков «Чемпионату».

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.