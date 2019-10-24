Стэмкос: Василевский совершил очередной впечатляющий сейв

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) оценил действия голкипера Андрея Василевского.



Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца третьего периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» невероятным образом поймал её на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.



«Василевский совершил очередной впечатляющий сейв. Концовка вышла хорошей. Мне кажется, что победу мы сегодня заслужили. Большую часть матча «Тампа» действовала достойно, да ещё и отыгрывалась. Хороший получился камбэк», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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