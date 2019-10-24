Галиев — о травме Ткачёва: там был ненужный пас, передача «на убийство»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал эпизод с травмой форварда Владимира Ткачёва в матче с «Металлургом» (0:1 Б). Ранее стало известно, что игрока выписали из больницы.
«Страшный момент. Там был Коробкин, молодой парень — я посмотрел повтор, он ничего такого не делал. Там был ненужный такой пас, передача «на убийство», это всё было возле скамейки «Металлурга». Думаю, что и человек, который отдавал пас, этого не хотел. Вова просто его не видел. Как это случается — ты не видишь удара, теряешься сразу, наверное, он ещё головой об лёд ударился. Здоровья ему, мы все его поддерживаем. Надеемся, скоро его увидим. Мы всегда рады помочь ему и всегда с ним», — приводит слова Галиева официальный сайт казанского клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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