Продлится ли победная серия Знарка со «Спартаком» и другие матчи дня

Сегодня, 24 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Витязь»;
— «Северсталь» — «Нефтехимик»;
— «Торпедо» — «Спартак»;
— «Локомотив» — «Барыс»;
— ЦСКА — «Йокерит».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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