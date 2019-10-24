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Ягр: поражён тем, что делает Овечкин. Думал, его карьера пойдёт на спад

Ягр: поражён тем, что делает Овечкин. Думал, его карьера пойдёт на спад
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мне игра многих ваших хоккеистов нравится. Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский. Можно долго перечислять. Против многих из них я играл. Но, конечно, хочется выделить Александра Овечкина. Ещё недавно я думал, что его карьера пойдёт на спад и он не сможет играть так, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне». Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражён тем, что сейчас делает Ови», — приводят слова Ягра «Известия».

В нынешнем сезоне 34-летний Овечкин провёл 11 матчей, отметившись семью голами и пятью результативными передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 665 заброшенных шайб.

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