Перри — об уходе из «Анахайма»: это бизнес. Надо двигаться дальше

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анахайм Дакс». Встреча состоится завтра, 25 октября, начало — в 3:30 мск.



До перехода в «Даллас» Перри на протяжении 14 лет выступал за «уток». Прошедшим летом руководство «Анахайма» выкупило его контракт.



«Если честно, знаю, какой будет моя реакция. Не знаю. Я играл в НХЛ только за эту команду. Думаю, что получу ответ на этот вопрос сразу после стартового вбрасывания. Но уже сейчас могу сказать, что эта игра будет отличаться от других.



В той команде я провёл 14 лет. Как ни крути, это больше трети моей жизни. Мне было 18, когда меня задрафтовали. 14 лет я провёл в «Дакс». Сейчас мне 34. То, что случилось летом, является бизнесом. Надо двигаться дальше. Когда карьера завершится, можно будет подумать об этом. Пока могу сказать, что рад снова всех увидеть. У меня так много хороших воспоминаний», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ.

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