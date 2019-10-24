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Перри — об уходе из «Анахайма»: это бизнес. Надо двигаться дальше

Перри — об уходе из «Анахайма»: это бизнес. Надо двигаться дальше
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анахайм Дакс». Встреча состоится завтра, 25 октября, начало — в 3:30 мск.

До перехода в «Даллас» Перри на протяжении 14 лет выступал за «уток». Прошедшим летом руководство «Анахайма» выкупило его контракт.

«Если честно, знаю, какой будет моя реакция. Не знаю. Я играл в НХЛ только за эту команду. Думаю, что получу ответ на этот вопрос сразу после стартового вбрасывания. Но уже сейчас могу сказать, что эта игра будет отличаться от других.

В той команде я провёл 14 лет. Как ни крути, это больше трети моей жизни. Мне было 18, когда меня задрафтовали. 14 лет я провёл в «Дакс». Сейчас мне 34. То, что случилось летом, является бизнесом. Надо двигаться дальше. Когда карьера завершится, можно будет подумать об этом. Пока могу сказать, что рад снова всех увидеть. У меня так много хороших воспоминаний», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ.

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