Ягр: Никитин никогда не считал себя умнейшим парнем, но всегда учился

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр поделился мнением о главном тренере ЦСКА Игоре Никитине, с которым они вместе играли и работали в «Авангарде».



«Я не только играл с Никитиным, но он ещё и тренировал меня в «Авангарде». Он — парень, который умеет учить и учиться. От этого качества всё зависит. Если ты такому человеку дашь время, это сработает. Нет ничего невозможного. Ты просто работай, запасись временем и учись. Как только ты начнёшь думать, что знаешь всё, — тебе конец.



Учиться, учиться и ещё раз учиться. Слушать, вносить корректировки. Но ты всегда думаешь и учишься. Никто никогда не может знать всё. Надо развиваться. И вот вам результат с Никитиным. Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился», — цитируют Ягра «Известия».

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