Расширенный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019

29 октября стартует учебно-тренировочный сбор состава молодёжной сборной России U20, который примет участие в подготовке к ежегодной Суперсерии. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.



В ходе турнира молодёжная сборная России сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).



Для участия в сборе вызваны 28 хоккеистов, выступающих в России:



Вратари: Данил Исаев («Локомотив», Ярославль), Амир Мифтахов («Барс», Казань), Глеб Носов («Зауралье», Курган).



Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье», Курган), Данил Валитов («Автомобилист», Екатеринбург), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева», СПб), Антон Малышев («Буран», Воронеж), Степан Островский («Адмирал», Владивосток), Даниил Пыленков («Витязь», Подольск), Сергей Телегин («Югра», Ханты-Мансийск), Игорь Усманов («Лада», Тольятти), Пётр Ясинский («Трактор», Челябинск).



Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев», Уфа), Максим Грошев («Нефтехимик», Нижнекамск), Александр Дарьин («Локо», Ярославль), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева», СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА, Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», СПб), Егор Степанов («Челмет», Челябинск), Максим Соркин («Звезда», Москва), Захар Шабловский («Спартак», Москва).



2 ноября окончательный состав молодёжной сборной отправится в Канаду.



В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке:

Защитники: Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари), Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава).

Нападающие: Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайр», Виндзор), Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс», Шарлоттаун), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Римуски), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA), Егор Соколов («Кейп Бретон Иглз», Сидней), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», Монктон).



Расписание матчей сборной России:

5 ноября, 3:00. Сборная QMJHL — Россия U20

6 ноября, 3:00. Россия U20 — Сборная QMJHL

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20

12 ноября, 3:00. Россия U20 — Сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20

15 ноября, 4:30. Россия U20 — Сборная WHL.