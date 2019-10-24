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Мэттьюс: игрокам «Торонто» надо спросить, всё ли они делают правильно

Мэттьюс: игрокам «Торонто» надо спросить, всё ли они делают правильно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах. «Кленовые листья» трижды проиграли в четырёх встречах регулярного чемпионата НХЛ.

«Нам нужно быть лучше, а исходить всё должно от лидерской группы. Мне нужно быть лучше. Всем нам надо быть лучше. Думаю, что игрокам «Торонто» надо просто посмотреть друг другу в глаза и спросить, всё ли мы делаем правильно. Необходимо оставить позади матч с «Бостоном», сделать пару шагов вперёд и быть лучше в следующий раз. Нужно найти способ выигрывать. Перед матчем с «Бостоном» мы знали, что надо будет грызть землю. Наверное, нужно было действовать проще», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

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