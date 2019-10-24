Канадец Сопел: в России видел бабушек с коровами на привязи, иначе там не выжить

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» Брент Сопел поделился мнением о жизни в России. Канадский хоккеист выступал за «Кузню» в период с 2011 по 2013 год. В 2010 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».
«Я провёл в Новокузнецке полтора года. Это настоящий ад. В основном питался в ресторанах, есть там пара мест. Когда зашёл в продуктовый магазин, там была крыса весом килограмма в четыре. Больше туда не заходил.
Конечно, Россия сильно отличается от Северной Америки. После того что я видел в России, понимаешь, как здорово жить в США. Там много миллионеров, но остальные люди живут плохо. Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Плюс есть различия в культуре. Однажды помог девушке и придержал дверь, так как в руках у неё был полный пакет. Она посмотрела на меня так, словно я хотел её убить. Впрочем, в России мне платили больше, чем в НХЛ», — сказал Сопел в подкасте Spittin Chiclets.
Отметим, что ни один из ведущих и гостей подкаста не смог правильно выговорить название города Новокузнецк, произнося его как «Новокузнец».
- 24 октября 2019
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