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«Салават Юлаев» — «Витязь»: известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Витязь»: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 17:00 мск.

В составе хозяев отсутствует нападающий Вячеслав Солодухин, в основе появился молодой форвард Илья Баранов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Баранов — Пименов — Майоров.

«Витязь»:

Ежов (Кочетков);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;
Катичев — Воронков, Ларичев — Чернов — Йормакка;
Стасенко, Комаров — Петраков — Артюхин, Гончаров.

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