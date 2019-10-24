«Салават Юлаев» — «Витязь»: известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 17:00 мск.



В составе хозяев отсутствует нападающий Вячеслав Солодухин, в основе появился молодой форвард Илья Баранов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Баранов — Пименов — Майоров.



«Витязь»:



Ежов (Кочетков);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;

Катичев — Воронков, Ларичев — Чернов — Йормакка;

Стасенко, Комаров — Петраков — Артюхин, Гончаров.