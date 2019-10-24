«Салават Юлаев» — «Витязь»: известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 17:00 мск.
В составе хозяев отсутствует нападающий Вячеслав Солодухин, в основе появился молодой форвард Илья Баранов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Баранов — Пименов — Майоров.
«Витязь»:
Ежов (Кочетков);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;
Катичев — Воронков, Ларичев — Чернов — Йормакка;
Стасенко, Комаров — Петраков — Артюхин, Гончаров.
- 24 октября 2019
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:35
-
14:20
-
13:54
-
13:43
-
13:13
-
12:49
-
12:33
-
12:12
-
11:51
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32