Григоренко: ЦСКА хорошо знает, как сложно играть с «Авангардом»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и «Авангардом».



«Что «Йокерит», что «Авангард» — топовые команды. С финским клубом в прошлые два сезона мы достаточно много играли, и почти всегда матчи получались непростыми. И в этом сезоне уже выходили на лёд против них. Очень хорошая и дисциплинированная команда. Чтобы её победить, нужно быть максимально настроенными от начала до конца матча.



Та же ситуация с «Авангардом». По финалу Кубка Гагарина прошлого сезона мы хорошо знаем, как против него сложно играть. Омск очень агрессивно действует, навязывает борьбу. И против него надо показать свой лучший хоккей», — приводят слова Григоренко «Известия».

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.