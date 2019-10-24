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Григоренко: ЦСКА хорошо знает, как сложно играть с «Авангардом»

Григоренко: ЦСКА хорошо знает, как сложно играть с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и «Авангардом».

«Что «Йокерит», что «Авангард» — топовые команды. С финским клубом в прошлые два сезона мы достаточно много играли, и почти всегда матчи получались непростыми. И в этом сезоне уже выходили на лёд против них. Очень хорошая и дисциплинированная команда. Чтобы её победить, нужно быть максимально настроенными от начала до конца матча.

Та же ситуация с «Авангардом». По финалу Кубка Гагарина прошлого сезона мы хорошо знаем, как против него сложно играть. Омск очень агрессивно действует, навязывает борьбу. И против него надо показать свой лучший хоккей», — приводят слова Григоренко «Известия».

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