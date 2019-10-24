Сопел: Гусев — не Панарин. Можно классно финтить, но в НХЛ нужно пахать

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Брент Сопел поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Никите Гусеве. По мнению канадца, Гусева нельзя сравнивать с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.



«Всегда тяжело что-то прогнозировать, относительно игроков из России в НХЛ. Всё-таки разница между площадками очень большая. Мне кажется, Гусев — не Панарин. Можно быть очень техничным, классно финтить в России, но в НХЛ нужно пахать. Панарин это умеет», — сказал Сопел в эфире подкаста Spittin Chiclets.



В нынешнем сезоне 27-летний Гусев принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три заброшенные и одна результативная передача при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.