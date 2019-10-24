Сопел: Гусев — не Панарин. Можно классно финтить, но в НХЛ нужно пахать

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Брент Сопел поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Никите Гусеве. По мнению канадца, Гусева нельзя сравнивать с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.
«Всегда тяжело что-то прогнозировать, относительно игроков из России в НХЛ. Всё-таки разница между площадками очень большая. Мне кажется, Гусев — не Панарин. Можно быть очень техничным, классно финтить в России, но в НХЛ нужно пахать. Панарин это умеет», — сказал Сопел в эфире подкаста Spittin Chiclets.
В нынешнем сезоне 27-летний Гусев принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три заброшенные и одна результативная передача при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.
- 24 октября 2019
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:35
-
14:20
-
13:54
-
13:43
-
13:13
-
12:49
-
12:33
-
12:12
-
11:51
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32