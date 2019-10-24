Андрей Марков заключил пробный контракт с «Локомотивом»
«Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Андреем Марковым, информирует пресс-служба ярославского клуба.
За свою карьеру хоккеист провёл 16 сезонов в НХЛ, в России выступал за воскресенский «Химик», московское «Динамо», чеховский «Витязь» и казанский «Ак Барс».
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».
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Российский защитник по-прежнему не может найти себе клуб.
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