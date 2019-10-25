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Светлов — о зарплатах игроков КХЛ: первая пятёрка — как два «Адмирала»

Светлов — о зарплатах игроков КХЛ: первая пятёрка — как два «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал, как происходит формирование команды в условиях самого низкого бюджета в КХЛ.

«Многое зависит от команды. Она собирается, а не покупается. Можно вложить большие деньги, купить топовых игроков, а команду не создать. У «Адмирала» хороший подбор хоккеистов, которые достойно себя проявляют. Есть костяк, при его помощи строим всю остальную команду. У нас всё сбалансировано, бьёмся за результат.

Что касается приобретения новичков в условиях жёсткого потолка зарплат, то не думаю, что у топовых игроков упадут зарплаты. Вы же знаете зарплаты ведущих игроков, первая пятёрка — это как две наши команды. Здесь вопрос в том, какой у нас будет бюджет. Нам с этим бюджетом получилось собрать хорошую, сплочённую команду. Будет увеличение, будет ещё лучше», — сказал Светлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

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