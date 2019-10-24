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Брагин: после завершения суперсерии начнём формировать расширенный состав на МЧМ

Брагин: после завершения суперсерии начнём формировать расширенный состав на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал состав, вызванный для подготовки к предстоящей суперсерии.

«Суперсерия — важный и тяжёлый с точки зрения перемещений турнир. Будет полезно посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. Параллельно с суперсерией пройдёт и финский этап Турнира четырёх наций. У сборной одна задача — побеждать в каждом соревновании, поэтому постарались сделать составы максимально сбалансированными. Часть игроков здорово себя зарекомендовала в ходе турнира в Перми, многие здорово начали сезон в клубах.

Провели консультации со штабом сборных, скаутской и аналитической службами — и в итоге удалось распределить игроков равномерно. В каждой команде будут свои лидеры, всем кандидатам есть что доказывать. Рассчитываем, что все они покажут максимум своих возможностей. Суперсерия — престижное соревнование, но мы не разделяем турниры по степени значимости, будем постоянно на связи с коллегами.

Главным тренером состава, который сыграет в Финляндии, будет Юрий Бабенко, ему поможет Сергей Голубович. Оба хорошо знают игроков, после завершения турниров обсудим всё, что увидели, и начнём формировать расширенный список на подготовку к МЧМ», — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

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