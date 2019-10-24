«Торпедо» и «Спартак» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде
«Торпедо» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19:00 мск.
В составе «Спартака» отсутствует нападающий Михаил Юньков.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Лещенко.
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