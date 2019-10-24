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«Торпедо» и «Спартак» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде

«Торпедо» и «Спартак» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19:00 мск.

В составе «Спартака» отсутствует нападающий Михаил Юньков.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Лещенко.

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