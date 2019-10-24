«Торпедо» и «Спартак» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде

«Торпедо» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19:00 мск.



В составе «Спартака» отсутствует нападающий Михаил Юньков.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Аляев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Минеев, Щехура — Белевич — Гончарук, Никонов.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Галимов — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Лещенко.