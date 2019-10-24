ЦСКА — «Йокерит»: Сорокин займёт место в воротах хозяев
ЦСКА и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19:30 мск.
В состав московского клуба вернулся защитник Клас Дальбек, место в воротах займёт Илья Сорокин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Савинайнен;
Кивистё, Оксанен — М. Ниеми — Хальме.
- 24 октября 2019
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