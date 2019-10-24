ЦСКА — «Йокерит»: Сорокин займёт место в воротах хозяев

ЦСКА и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19:30 мск.

В состав московского клуба вернулся защитник Клас Дальбек, место в воротах займёт Илья Сорокин.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Попов — Калинин — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Мамин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Савинайнен;

Кивистё, Оксанен — М. Ниеми — Хальме.