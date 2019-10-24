Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плющев: идея развести лидеров молодёжки по разным составам перед ЧМ — правильная

Плющев: идея развести лидеров молодёжки по разным составам перед ЧМ — правильная
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал составы молодёжной сборной перед суперсерией со сборными канадских юниорских лиг и Турниром четырёх наций в Финляндии.

«Ноябрь — горячая пора для молодёжной сборной России. Помню по себе, как кипела работа в преддверии молодёжного чемпионата мира. Два важных турнира — суперсерия в Канаде и турнир в Европе с традиционными соперниками — шведами, финнами и чехами. Если говорить о нынешнем составе сборной России, то идея развести лидеров молодёжной сборной по разным составам, на мой взгляд, весьма правильная.

Знаю, что штаб молодёжной сборной тесно сотрудничает со скаутским и аналитическим отделами ФХР, поэтому задача была решена. Что получится в итоге — покажут только игры, но на бумаге оба состава выглядят серьёзно. Всё же за счёт ребят, выступающих в Северной Америке, состав сборной, которой предстоит участие в суперсерии, сильнее. Большим плюсом является и то, что многие ребята уже привыкли к маленьким канадским площадкам.

Каждый из ребят, кто попал в состав одной или другой команды, будет стараться проявить себя, потому как до чемпионата мира остаётся совсем мало времени», — сказал Плющев «Чемпионату».

Расширенный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019