«Автомобилист» после 10 поражений в 12 матчах уволил одного из тренеров

«Автомобилист» расторг контракт с ассистентом главного тренера Андреем Соколовым, который отвечал за организацию оборонительных действий команды и индивидуальную работу с защитниками, сообщает официальный сайт клуба.
«В дальнейшем тренерский штаб будет состоять из четырёх специалистов — главного тренера Андрея Алексеевича Мартемьянова, его ассистентов Константина Витальевича Шафранова, Евгения Сергеевича Шалдыбина и Константина Владимировича Власова», — отметили в пресс-службе команды.
Напомним, в своём предыдущем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей. Для подопечных Андрея Мартемьянова это 10-е поражение в последних 12 матчах. В прошлом сезоне «Автомобилист» добрался до полуфинала Восточной конференции.
- 24 октября 2019
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