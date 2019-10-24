Назван состав молодёжной сборной России для подготовки к Турниру четырёх наций

Тренерский штаб молодёжный сборной россии U20 назвал 23 хоккеистов, которые со 2 ноября в УТЦ «Новогорск» примут участие в учебно-тренировочном сборе в Новогорске для подготовки к Турниру четырёх наций, сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Владимир Галкин («Горняк», Учалы).



Защитники: Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Илья Гатиятулин («Челмет», Челябинск), Григорий Грязнов («СКА-1946»), Даниил Журавлёв («Барс», Казань), Владислав Леонтьев («Горняк», Учалы), Даниил Мисюль («Локомотив», Ярославль), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Александр Романов (ЦСКА, Москва).



Нападающие: Арсений Грицюк, Егор Чинахов («Омские Ястребы», Омск), Григорий Денисенко («Локомотив», Ярославль), Павел Дорофеев («Металлург», Магнитогорск), Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Демид Мансуров («Трактор», Челябинск), Кирилл Марченко (СКА, Санкт-Петербург), Илья Николаев («Локо», Ярославль), Данила Попов («Дизель», Пенза), Алексей Пустозеров («Толпар», Уфа), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы», Магнитогорск).



7 ноября сборная отправится в Хельсинки, где 8 ноября стартует на Турнире четырёх наций матчем со сборной Финляндии. Игра пройдёт на «Хартвалл Арене». Руководить командой будет старший тренер Юрий Бабенко. Сергей Голубович будет выполнять функции тренера команды, Александр Колобков — тренера вратарей. Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин отправится в Канаду с составом сборной, который примет участие в ежегодной CIBC Canada Russia Series 2019.



Расписание матчей сборной России:

8 ноября, 17:30. Финляндия U20 — Россия U20

9 ноября, 18:30. Швеция U20 — Россия U20

10 ноября, 13:00. Чехия — Россия U20.