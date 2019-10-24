Коновалов пропустил две шайбы от «Барыса» за 45 секунд и был заменён на Исаева

«Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проигрывает «Барысу» (0:2, идёт второй период).

Провальным для ярославской команды вышел старт второго отрезка. В течение 45 секунд голкипер «Локомотива» Илья Коновалов пропустил дважды. Сперва отличился Алихан Асетов, а следом цели достиг бросок Романа Старченко. После шайбы Старченко тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря — Коновалова на последнем рубеже заменил Даниил Исаев.

Видео гола Асетова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Видео гола Старченко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Первый матч за «Локомотив» проводит новичок КХЛ — шведский форвард Магнус Пяярви. Он действует в первом звене со Стефаном Да Костой и Егором Авериным.