Умарк: «Салават» долго не мог реализовать большинство. Много думали об этом

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 ОТ).

«Отлично начали матч, но во втором периоде допускали потери. Самое главное, что нам наконец удалось забить пару голов в большинстве. Забросив в большинстве на старте матча, мы стали увереннее в своих следующих попытках и в итоге забили ещё.

До этого мы долгое время не могли реализовать численное преимущество, поэтому слишком много думали об этом. В общем, очень здорово, что удалось сегодня дважды отличиться в большинстве, теперь нам есть от чего оттолкнуться. Мы много говорили об этом, просматривали видео с матчей. Когда открываешь счёт, а тем более в большинстве, становится легче играть. Надеюсь, продолжим в том же духе», — цитирует Умарка пресс-служба уфимского клуба.